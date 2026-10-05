15 лет "строгача" и 500 млн штрафа: суд поставил точку в деле экс-мэра Сочи

Мещанский суд Москвы признал Алексея Копайгородского виновным по трем статьям Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский был осужден на 15 лет лишения свободы и оштрафован на 500 миллионов рублей по делу о коррупции, сообщает "База".