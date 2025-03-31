Вместо эпиграфа анекдот: Вернувшиеся раньше времени с дачи родители застукивают сына на диване с подружкой.
Избыточное потребление в России, или Фабрика мажоров.
Комментарии
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Александр Широков
Совершенно верно! А то вырастает сейчас зачастую молодежь какой-то инфантильной, неприспособленной. Для чего-то всем нужно высшее образование, причем абсолютно пофигу куда поступить, лишь просидеть лишних лет 5 на шее у родителей, а по специальности большинство потом и не работает...
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1 д.
Elena Egorova
К сожалению верно.
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21 час.
Александр Попов
Эти ВЫКИДЫШИИЗЖОПЫ, результат ВОРОВ с 90-х.
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19 час.
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