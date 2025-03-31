Избыточное потребление в России, или Фабрика мажоров.

Александр Широков

Совершенно верно! А то вырастает сейчас зачастую молодежь какой-то инфантильной, неприспособленной. Для чего-то всем нужно высшее образование, причем абсолютно пофигу куда поступить, лишь просидеть лишних лет 5 на шее у родителей, а по специальности большинство потом и не работает...