Владимир Путин заявил о рисках роста инфляции в России

На встрече с депутатами Госдумы Владимир Путин заявил о возможности ускорения инфляции в России. По словам президента, несмотря на лидирующие экономические позиции, существует риск роста инфляции и его последствий для страны.
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