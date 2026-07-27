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Царьград

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Владимир Путин заявил о рисках роста инфляции в России

Владимир Путин заявил о рисках роста инфляции в России

На встрече с депутатами Госдумы Владимир Путин заявил о возможности ускорения инфляции в России. По словам президента, несмотря на лидирующие экономические позиции, существует риск роста инфляции и его последствий для страны.

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