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  • Андрей Бедный
    Хрущев коммунист? Он сказочник х**в! Смешно. Хлеб завозили редко? Да в деревнях блядь хлеб покупали скотину кормить п...Азиаты потребовал...
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День рождения "Кровавой Гэбни"

День рождения "Кровавой Гэбни"

Сегодня день рождения "Кровавой Гэбни".Современные органы госбезопасности продоолжают показательно и демонстративно вести свою родословную не от спецслужб Российской Империи, а от ВЧК, от котороой и пошли все спецслужбы в современном понимании.

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