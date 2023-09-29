Медведев: у России есть ответ на все новое оружие Запада

Россия будет находить ответные меры на новое оружие Запада вплоть до самой победы в спецоперации. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе визита на полигон Капустин Яр в Астраханской области.
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