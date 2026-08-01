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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Утерян паспорт на имя Громаков Андрей Олегович, если кто-то нашёл

Утерян паспорт на имя Громаков Андрей Олегович, если кто-то нашёл, позвоните по номеру, пожалуйста. Сегодня надо уехать в Москву Номер +79023831061.

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