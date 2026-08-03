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17 миллиардов на логистику: Забайкалье получит крупнейший транспортный хаб на границе с Китаем

17 миллиардов на логистику: Забайкалье получит крупнейший транспортный хаб на границе с Китаем

Президиум правкомиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева подписал соглашение с Газпромбанком о строительстве крупного транспортно-логистического центра в Забайкальске.

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