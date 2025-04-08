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8 апреля 2025: сводка Минобороны РФ о ходе специальной военной операции

8 апреля 2025: сводка Минобороны РФ о ходе специальной военной операции

Подразделения группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районе населённых пунктов Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское Сумской области.

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