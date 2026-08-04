В России хотят отменить плату за проезд по ремонтируемым дорогам

Из-за сужения полос и заторов водители не получают главного преимущества платной трассы — быстрого проезда Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме и председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с ТАСС выступил с инициативой временно отменить плату за проезд по платным трассам на время проведения ремонтных работ.
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