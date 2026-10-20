ЕВРАЗ НТМК увеличит число источников с автоматическим контролем выбросов (САК) в рамках федерального проекта «Чистый воздух».
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