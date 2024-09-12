Два Ту-22М3 пролетели над Охотским морем и Тихим океаном в рамках учений

Продолжительность полёта составила более пяти часов. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 в рамках учений «Океан-2024» осуществили полёт над нейтральными водами Охотского моря и Тихого океана, сообщили в Министерстве обороны России.
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