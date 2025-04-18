"Герцогство алкоголиков": как живется в самой богатой стране мира.

Фото: © www.globallookpress.com/Thomas Frey/imageBROKER.com Какая страна самая богатая в мире? Вы уже представили знойные пустыни, услышали арабские мотивы, увидели зеркальные небоскребы с дорогущими бутиками и караваны верблюдов? Если так, то вы ошиблись.