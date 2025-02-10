Тейлор Свифт освистали фанаты ее бойфренда

Болельщики освистали американскую певицу Тейлор Свифт во время Супербоула. Фанаты бурно отреагировали на появление артистки на экране стадиона, видео появилось в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).