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Ян Блахович победил Ракича техническим нокаутом из-за травмы Александра

В ночь на 15 мая в Лас-Вегасе прошел UFC Vegas 54, где в главном бою экс-чемпион промоушена в полутяжелом весе Ян Блахович встретился с Александром Ракичем.

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