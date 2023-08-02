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В России снизился выпуск и продажа сельхозмашины из-за низкой доходности аграриев

В России снизился выпуск и продажа сельхозмашины из-за низкой доходности аграриев

В первом полугодии 2023 года в России производство и продажа сельскохозяйственной техники в реальном выражении снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ассоциации «Росспецмаш».

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