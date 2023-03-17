Журнал «Профиль»

13 800 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Был Эрдоган хитрожопым лжецом, подлецом и продажной шавкой, таким и останется, гнида туркоманская...Эрдоган проинформ...
  • Дмитрий Гурин
    Ну лучше поздно чем никогда.Пять стратегическ...
  • Sergiy Che
    Вот энто давно нужно было сделать!))Пять стратегическ...

Россия и Республика Конго планируют подписать соглашение по строительству нефтепровода

Россия и Республика Конго планируют подписать соглашение по строительству нефтепровода

До саммита Россия – Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в июле 2023 года, РФ и Республика Конго планируют подписать межправительственное соглашение о строительстве трубопровода для транспортировки нефтепродуктов в африканской стране.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх