Россия и Республика Конго планируют подписать соглашение по строительству нефтепровода

До саммита Россия – Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в июле 2023 года, РФ и Республика Конго планируют подписать межправительственное соглашение о строительстве трубопровода для транспортировки нефтепродуктов в африканской стране.
До саммита Россия – Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в июле 2023 года, РФ и Республика Конго планируют подписать межправительственное соглашение о строительстве трубопровода для транспортировки нефтепродуктов в африканской стране.
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