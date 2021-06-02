Скворцова заявила об отсутствии побочных эффектов при применении препарата "Лейтрагин"

Применение препарата "Лейтрагин" для лечения и профилактики COVID-19 не вызывает побочных эффектов. К такому выводу пришли специалисты Федерального медико-биологического агентства, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия-1".