В МИД России ожидают, что Трамп учтёт информацию о заявлениях Зеленского

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и выразила надежду, что бывший президент США Дональд Трамп сделает соответствующие выводы.
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