В Хабаровском крае сотрудники полиции совместно с общественниками организовали для детей экскурсию в агитпоезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

Инспекторский состав отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре совместно с членами Общественного совета совершили выход в музей на базе агитпоезда.
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