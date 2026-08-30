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Умер художник по стеклу Анатолий Пелипенко, чьи работы хранятся в Эрмитаже

Художник по стеклу, член Союза художников СССР Анатолий Пелипенко умер в возрасте 76 лет. Об этом 30 августа сообщил Санкт-Петербургский союз художников.

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