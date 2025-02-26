Морган о 0:0 «Арсенала»: «Дерьмо. Отсутствие нападающего разрушило наш сезон»

«Ноттингем Форест» дома сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0) в 27-м туре АПЛ. Лондонцы выиграли лишь один из четырех последних матчей и в таблице на 10 очков отстают от «Ливерпуля», который ведет у «Ньюкасла» на 79-й минуте со счетом 2:0 и может увеличить отрыв до 13 очков, сыграв на матч больше.