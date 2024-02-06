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Хуснуллин вновь внёс Орловскую область в «чёрный список»

Хуснуллин вновь внёс Орловскую область в «чёрный список»

Вице-премьер Марат Хуснуллин поставил на личный контроль обеспечение жильём детей-сирот в Астраханской и Архангельской областях, республике Ингушетия и Хабаровском крае, главы которых не исполнили свои обязательства в 2023 году.

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Комментарии
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Виталий
НУ ПОЧЕМУ !!! не справляющихся со своими обязанностями - по собственной дурости, по злому умыслу - не важно, но оставляют без наказания ? Безответственность (отсутствие ответственности, то есть), и позволяет плодиться ТАКИМ,
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