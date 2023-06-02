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Чемпионат Казахстана по триатлону завершился в Конаеве

Чемпионат Казахстана по триатлону завершился в Конаеве

В Конаеве завершился чемпионат Казахстана по триатлону, сообщает Olympic.kz. Представляем вашему вниманию результаты: M-ELITE   Дарын Қонысбаев (Актюбинская область) Ануар Турубаев (Алматы) Кирилл Рожков (Астана) F-ELITE  Надежда Бекмаганбетова (Астана) Арина Шульгина (Шымкент) Юлия Озерова (Костанайская область) M-U19   Елмурат Канай (Алматы) Али Жанат (Астана) Нурасыл Халтаев (Туркестанская область) F-U19   Ева Пинчук (Астана) Ангелина Редченко (Акмолинская область) Рамина Агабаева (Шымкент) Читайте также: Юлия Путинцева вышла в третий круг "Ролан Гаррос".

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