Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" зашли в Аденский залив

Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ пересекли Красное море, прошли Баб-эль-Мандебский пролив и зашли в Аденский залив Аравийского моря, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников.
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