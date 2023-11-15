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Эксперт прокомментировал отказ Пашиняна от участия в саммите ОДКБ

Эксперт прокомментировал отказ Пашиняна от участия в саммите ОДКБ

Отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в саммите ОДКБ в Минске демонстрирует разворот Еревана на Запад, курс на разрыв союзнических отношений с странами ОДКБ, а в перспективе может поставить под вопрос нахождение российской военной базы в Армении, считает военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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Комментарии
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Лев Добрый
Чем быстрее будут объявлены санкции Армении, тем быстрее армяне поймут, кого они избрали своим лидером! Надо делать так, как делает в таких вопросах запад против России!👀👍👈
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