Президент Египта заявил о создании зернового хаба на саммите БРИКС

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на саммите БРИКС в Индии объявил о планах создания зернового центра для укрепления продовольственной безопасности и логистических позиций страны.
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