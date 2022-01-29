Азмун: все колхозные фанаты "Зенита" навсегда в моем сердце

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной Ирана Сердар Азмун отреагировал на пост полузащитника сборной России Магомеда Оздоева в "Все игроки, тренеры и колхозные фанаты "Зенита" навсегда в моем сердце", — написал Азмун в комментариях к посту.