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Азмун: все колхозные фанаты "Зенита" навсегда в моем сердце

Азмун: все колхозные фанаты "Зенита" навсегда в моем сердце

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной Ирана Сердар Азмун отреагировал на пост полузащитника сборной России Магомеда Оздоева в "Все игроки, тренеры и колхозные фанаты "Зенита" навсегда в моем сердце", — написал Азмун в комментариях к посту.

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