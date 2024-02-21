Актриса Диана Пожарская снялась с Иваном Янковским на пляже в США

Известный российский актер Иван Янковский, который в последнее время активно участвует в различных кинопроектах, нашел время на отдых и отправился вместе со своей супругой Дианой Пожарской в путешествие в США.
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