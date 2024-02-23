Пугачева возвращается на эстраду: новый альбом уже написан

Кто бы мог подумать, что Алла Борисовна Пугачева удостоит фанатов своим вниманием и вновь ворвется на эстраду? Правда… Полноценной карьерой это назвать сложно, но популярная певица явно пытается вернуть хоть какой-нибудь уровень популярности.
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