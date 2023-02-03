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Замглавы МИД Грушко заявил, что смысла возвращаться в Совет Европы для России нет

Замглавы МИД Грушко заявил, что смысла возвращаться в Совет Европы для России нет

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко заявил в рамках разговора с представителями СМИ, что страна не собирается возвращаться в Совет Европы.

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