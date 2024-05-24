🌖 Цветочное полнолуние Полнолуние, происходящее один раз в год в мае, называют Цветочной Луной. Причина для такого необычного и красивого названия довольно проста.
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🌖 Цветочное полнолуние Полнолуние, происходящее один раз в год в мае, называют Цветочной Луной. Причина для такого необычного и красивого названия довольно проста.