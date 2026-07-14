Полузащитник сборной Франции Варрен Заир-Эмери поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала чемпионата мира против Испании и ответил наПолузащитник сборной Франции Варрен Заир-Эмери поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала чемпионата мира против Испании и ответил на слова нападающего Ламина Ямаля о том, что французам нужно бояться испанцев.