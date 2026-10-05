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Украина не справляется с реактивными дронами ВС РФ – FAZ

Украина не справляется с реактивными дронами ВС РФ – FAZ

Средства противовоздушной обороны Украины остаются «практически бессильными» перед российскими реактивными беспилотными летательными аппаратами.

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