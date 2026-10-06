Свыше трети мужчин в России используют ИИ в переписке и перед первым свиданием

Около 35% женщин и 26% мужчин хотя бы раз обсуждали с ИИ свои чувства и поступки партнёров. Женщины чаще просят нейросеть оценить сообщение мужчины или помочь разобраться в собственных эмоциях, в то время как мужчины обычно обращаются к алгоритмам перед первым свиданием или когда пытаются пережить ссору, выяснили аналитики.
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