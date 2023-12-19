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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Недоделок на миллиард нашли на построенном к ЧМ-2018 нижегородском стадионе

Недоделок на миллиард нашли на построенном к ЧМ-2018 нижегородском стадионе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 декабря, ФедералПресс. Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Нижегородской области намерена через суд решить вопрос с застройщиком стадиона «Нижний Новгород», который сдал объект с большими недоделками.

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