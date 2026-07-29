Мнение: «Пакет санкций Грэма практически не содержит новых ограничений», – Максим Габриелян

Ассистент кафедры американских исследований ФМО СПбГУ, сотрудник ИМВЭС НИУ ВШЭ Максим Габриелян в программе «Мнение» заявил, что полноценная реализация законопроекта об «адских санкциях» сенатора Линдси Грэма* против России практически неосуществима, а попытки ведения тарифных войн в первую очередь наносят урон самой экономике США.
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