От чего портятся домашние заготовки: простые советы начинающим кулинарам

Домашние заготовки хранятся долго при соблюдении нескольких условий, в их числе правильная температура помещения, оптимальный уровень кислотности, достаточное количество соли и сахара и отсутствие воздуха в банке.
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