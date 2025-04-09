«Помощь вместо пустых инициатив»: как законопроект изменит жизнь военных семей? Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей… Миронов требует принять закон о бесплатном соцобслуживании для участников СВО .
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