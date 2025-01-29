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«Домклик» оценил изменение средней ставки по ипотеке на новостройки

«Домклик» оценил изменение средней ставки по ипотеке на новостройки

По итогам 2024 года показатель составил 8% — что примерно соответствует уровню 2021 года По итогам 2024 года средний уровень ставок по новым ипотечным кредитам на столичном рынке новостроек составил 8% годовых, сообщили по запросу редакции аналитики «Домклик».

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