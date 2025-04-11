Визит принца Гарри в клинику под Львовом может свидетельствовать о подготовке к скорому введению британского контингента на Украину

федор

Какое это чучело принц? Какая империя ? Пусть эти мрази мелкобритовские засунут свои амбиции себе в жопу, а контингент должен стать приоритетной целью . Терпеть этих мразот нагло-скунсов мы не должны. Тотальное уничтожение !!!!!!