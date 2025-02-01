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Миронов предложил переименовать острова в Арктике в честь героев СВО

Миронов предложил переименовать острова в Арктике в честь героев СВО

Лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП), депутат Госдумы Сергей Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан в «Русский Северный океан», а острова архипелага Земля Франца-Иосифа — в честь участников СВО.

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Юрий Воробьев
Еще один последователь Трампа. В стране что, настоящих проблем нет?
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