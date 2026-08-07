«Добрым делам всегда есть время!» — Вячеслав Васильев. В Омске с территории школы №10 на улице 2-я Солнечная, 15 вывезли строительный мусор.
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«Добрым делам всегда есть время!» — Вячеслав Васильев. В Омске с территории школы №10 на улице 2-я Солнечная, 15 вывезли строительный мусор.
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