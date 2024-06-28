ЕР начала проводить подготовку инструкторов по оказанию первой помощи в регионах

По сообщению сайта «Единой России», партия запустила программу «Готов к санитарной обороне». Это расширенное обучение первой помощи, навыкам само- и взаимопомощи при травмах, ранениях и несчастных случаях, химбиозащите с последующим выпуском инструкторов, которые будут получать значки за подготовку других людей.
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