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Волгоградский губернатор Бочаров: пожара на нефтеперегонной станции не возникло

Волгоградский губернатор Бочаров: пожара на нефтеперегонной станции не возникло

Системы противовоздушной обороны ночью отразили атаку дронов на территории Волгоградской области. Обломки рухнули на территории объекта, однако пожара не возникло, заявил губернатор Андрей Бочаров, его процитировала пресс-служба администрации региона.

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