Нож в спину – теперь от Алиева. В Азербайджане объявлена охота на русских шпионов

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Комментарии
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Eduard
Потому что не болтать,а бить как на Украине надо.Мы хнаем что бти чурбаны тоже в Европу метят,но они тупые не понимают,что их не возьмут по простой причине,они Восток Азия!
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3 д.
Eduard
Путин тут слабоват на счет силы,нужно Сталиным быть!
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3 д.
Eduard
Меня удивляет как среднеазиаты суют нос в чужие дела и поддерживают Украину,где был переворот и много других преступлений которые повторять просто надоедает!
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3 д.
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