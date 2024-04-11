Минобороны доставило более 90 т гуманитарного груза в Оренбургскую область

Самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России в Оренбургскую область доставлено свыше 90 т гуманитарного груза для оказания помощи пострадавшим жителям региона от паводковой ситуации, сообщили 11 апреля в ведомстве.
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