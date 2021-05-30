Что такое национальная идентичность? Читайте телеграм-канал об этничности, языке и регионах

Магистрант факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, лаборант лаборатории антропологической лингвистики Института лингвистических исследований РАН и участник научного фестиваля «Бумаги» Science Bar Hopping Федор Алексеев ведет телеграм-канал «Степной новиоп» о регионализме, правах меньшинств, идентичности, Центральной Азии и Поволжье.
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