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Занавес: Бабченко "вспомнил" о России и завопил о помощи

Занавес: Бабченко "вспомнил" о России и завопил о помощи

"Родина тебя бросит, сынок". Аркадий Бабченко, задержанный в Эстонии, обвинил МИД РФ в бездействии. "По паспорту я гражданин России, у меня такие же права, как у Бутиной или Бута.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Такого персонажа бросать нельзя. Надо затребовать его выдачи, как обладателя паспорта РФ. Местом проживания в РФ, на первых порах(дознание, следствие) определить такие пятизвёздочные отели как Лефортово или Бутырка, с охраной, 3-х разовым питанием, встречи с интересными собеседниками(дознаватели, следователи, охрана...). Потом суд и минимум 25 строгого режима без амнистий, УДО и т.п. Опять же все за гос.счет, дорога, конвой, питание, клифт лагерный, место на нарах, социальные гарантии и т.д. Если этот персонаж хочет в Россию, то надо его в Россию и забрать.
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16 час.
Алевтина Долапчи
Лучше не сказать! Браво!
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10 час.

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