Занавес: Бабченко "вспомнил" о России и завопил о помощи

AB

Anlrey Boracow

Такого персонажа бросать нельзя. Надо затребовать его выдачи, как обладателя паспорта РФ. Местом проживания в РФ, на первых порах(дознание, следствие) определить такие пятизвёздочные отели как Лефортово или Бутырка, с охраной, 3-х разовым питанием, встречи с интересными собеседниками(дознаватели, следователи, охрана...). Потом суд и минимум 25 строгого режима без амнистий, УДО и т.п. Опять же все за гос.счет, дорога, конвой, питание, клифт лагерный, место на нарах, социальные гарантии и т.д. Если этот персонаж хочет в Россию, то надо его в Россию и забрать.