"На 4 дня подряд": новые данные по дождям во Владивостоке - точные даты

Синоптики опубликовали точные даты, когда во Владивостоке пройдут дожди. Сообщается, что в ближайшее время в городе пройдут осадки, которые "зарядят" в столице Приморья на четыре дня подряд.
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