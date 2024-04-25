Африка просит Москву помочь с военными США. МИД РФ вступился за русских

Алексей Тан

Мало этого... так же в Польше, принято решение, всех мигрантов, из Украины....призывного возвраста, выслать обратно на Украину... В связи с чем...ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!... всех мигрантов ЕВРЕЕВ, призывного возвраста... мигрировшие в Россию, за последнее столетие.... ВЫСЛАТЬ обратно!... на Украину и Израиль... в помощь народу своему.... ДА будет ТАК!!.