Несмотря на множество усилий со стороны официальных лиц США по продвижению т.
Африка просит Москву помочь с военными США. МИД РФ вступился за русских
Комментарии
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Алексей Тан
Мало этого... так же в Польше, принято решение, всех мигрантов, из Украины....призывного возвраста, выслать обратно на Украину... В связи с чем...ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!... всех мигрантов ЕВРЕЕВ, призывного возвраста... мигрировшие в Россию, за последнее столетие.... ВЫСЛАТЬ обратно!... на Украину и Израиль... в помощь народу своему.... ДА будет ТАК!!.
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